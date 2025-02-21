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Овчинский сообщил о демонтаже 216 домов по реновации за 2024 год

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Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба)

С момента запуска программы реновации в 2017 году столичные власти демонтировали более 560 домов старого жилого фонда, при этом более трети зданий (216) вывели из эксплуатации в 2024 году, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, на месте демонтированных строений специалисты возводят новые жилые комплексы по стандартам реновации с просторными квартирами и сопутствующей инфраструктурой. В частности, первые этажи этих новостроек предназначены для размещения социальных и коммерческих объектов, а на прилегающих территориях обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

По информации Овчинского, в 2024 году почти 20% домов старого жилого фонда демонтировали на юго-востоке столицы, где снесли 42 подобных здания, еще 28 домов снесли в Новомосковском АО, а тройку лидеров замыкает Восточный административный округ, на территории которого демонтировали 25 жилых зданий. «На сегодня на их месте уже возвели 36 новостроек, еще около 105 находятся на стадии строительства», — уточнил Овчинский.

Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена правительством Москвы в августе 2017 года. В нее вошло 5176 домов, в которых расположено более 350 тыс. квартир, таким образом новое жилье должны будут получить более 1 млн москвичей. Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что с момента запуска реновации город ввел в эксплуатацию 5,6 млн кв. м жилья, и поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по данной программе.

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