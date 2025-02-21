Правительство расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением
Правительство расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Теперь для домов, оборудованных электроотопительными установками, можно применять повышающий коэффициент 1,8 в течение всего отопительного сезона, во всех регионах, независимо от диапазона потребления.
«Оно [решение] позволит поддержать добросовестных потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилых домов в условиях отсутствия альтернативных источников теплоснабжения», — говорится в сообщении правительства.
Сейчас повышающий сезонный коэффициент 1,8 действует в регионах, где уровень газификации населения не превышает 5%.
Правительство объяснило необходимость изменений тем, что в газифицированных регионах Крайнего Севера есть домовладения с электроотопительными установками и граждане расходуют электроэнергию больше установленных диапазонов потребления.
Региональные власти должны будут пересмотреть тарифы на электроэнергию не позднее 1 марта 2025 года.
Правительство ввело меры поддержки слабогазифицированных регионов в конце декабря 2024 года. Принятый механизм позволяет увеличить пороги потребления электроэнергии, выше которых начинают действовать более высокие тарифы на ее оплату.
Речь идет о регионах, уровень газификации в которых не превышает 5%, и гражданах, живущих в домах с электроотопительными установками. Для таких субъектов России диапазоны потребления в период отопительного сезона — с января по апрель 2025 года — установили с применением повышающего коэффициента 1,8.
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