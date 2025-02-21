 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Правительство расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением

Фото: Алина Озерова / Shutterstock
Фото: Алина Озерова / Shutterstock

Правительство расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Теперь для домов, оборудованных электроотопительными установками, можно применять повышающий коэффициент 1,8 в течение всего отопительного сезона, во всех регионах, независимо от диапазона потребления.

«Оно [решение] позволит поддержать добросовестных потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилых домов в условиях отсутствия альтернативных источников теплоснабжения», — говорится в сообщении правительства.

Сейчас повышающий сезонный коэффициент 1,8 действует в регионах, где уровень газификации населения не превышает 5%.

Правительство объяснило необходимость изменений тем, что в газифицированных регионах Крайнего Севера есть домовладения с электроотопительными установками и граждане расходуют электроэнергию больше установленных диапазонов потребления.

Региональные власти должны будут пересмотреть тарифы на электроэнергию не позднее 1 марта 2025 года.

Власти установили льготы на оплату электроэнергии зимой в ряде регионов
Бизнес
Фото:New Africa / Shutterstock

Правительство ввело меры поддержки слабогазифицированных регионов в конце декабря 2024 года. Принятый механизм позволяет увеличить пороги потребления электроэнергии, выше которых начинают действовать более высокие тарифы на ее оплату.

Речь идет о регионах, уровень газификации в которых не превышает 5%, и гражданах, живущих в домах с электроотопительными установками. Для таких субъектов России диапазоны потребления в период отопительного сезона — с января по апрель 2025 года — установили с применением повышающего коэффициента 1,8.

Читайте РБК в Telegram.

Милей вручил Маску золотую бензопилу. Видео

Мантуров сообщил, какие автобренды смогут вернуться в Россию

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

В России впервые исследовали культуру потребления вина. Результаты

Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках

WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
правительство отопление коэффициент тарифы льготы электроэнергия
Материалы по теме
Власти установили льготы на оплату электроэнергии зимой в ряде регионов
Бизнес
Потребление электричества показало резкий рост экономики Дальнего Востока
Экономика
В России поставили рекорд по потреблению электричества
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
Агент Черчесова рассказал об интересе к тренеру из иностранных клубовСпорт, 14:08
В зоне спецоперации погиб осужденный за взятку чиновникПолитика, 14:05
Роспотребнадзор заявил о стабильности ситуации с метапневмовирусомОбщество, 13:58
Песков ответил на вопрос о закрытых переговорах по Украине в ШвейцарииПолитика, 13:49
Почему 2025 год может стать интересным для рынка e-comОтрасли, 13:48
Овчинский сообщил о демонтаже 216 домов по реновации за 2024 годГород, 13:45
Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. КартаПолитика, 13:37
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
РПЛ объяснила проблемы с регистрацией перехода Зделара из ЦСКА в «Зенит»Спорт, 13:31
Как отмена бумажных марок повлияет на табачный рынокОтрасли, 13:27
Правительство расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплениемЭкономика, 13:27
Кремль опроверг требование к НАТО вывести войска из Восточной ЕвропыПолитика, 13:26
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22
Крикет и онлайн: что нужно знать о рекламном рынке ИндииОтрасли, 13:17
Российские военные заняли два села и поселок в ДНРПолитика, 13:16