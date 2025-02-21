МЧС объяснило удаленностью создание в монастыре пожарной дружины монахов
Первая православная дружина из числа насельников монастыря под Екатеринбургом появилась не из-за нехватки профессиональных спасателей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Свердловского главка МЧС.
«Есть программа по развитию добровольчества, в рамках которой развивается и добровольное пожарное движение. Учитывая, что ближайшее пожарное подразделение находится в значительной удаленности от монастыря в Ганиной Яме, а там много деревянных построек, было принято решение организовать дружину», — пояснил собеседник агентства.
О появлении «первой православной пожарной дружины» в Свердловской области ранее также сообщило региональное МЧС. Дружина состоит из числа насельников мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев, которые прошли обучение в учебном центре и теперь могут самостоятельно тушить пожар, если он возникнет на территории монастыря.
Добровольцы назвали свою дружину БОБР — Братский отряд быстрого реагирования.
В конце декабря 2024 года в Троице-Сергиевой лавре, которая находится в подмосковном Сергиевом Посаде, произошел пожар, загорелась крыша второго яруса колокольни, никто из людей не пострадал. Огонь охватил 10 кв. м, тушить его приехали 25 спасателей и пять единиц техники.
Причиной пожара в Троице-Сергиевой лавре позднее назвали проблемы с электропроводкой.
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