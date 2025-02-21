В Госдуме предупредили о рисках при обмене старых долларов

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Банки в России самостоятельно решают, принимать ли к обмену доллары старого образца или нет, власти и ЦБ России не могут влиять на это решение. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя ситуацию с купюрами, выпущенными до 2013 года.

Проблемы с их обменом возникли осенью 2024 года. В некоторых странах, таких как ОАЭ и Турция, принимают только новые банкноты, а в Юго-Восточной Азии старые доллары нередко обменивают с дисконтом. В России ряд банков также отказываются от работы с такими купюрами.

«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет [старые доллары]. Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — отметил Аксаков.

По его мнению, ограничения исходят от США, так как именно они как эмитент доллара устанавливают правила обращения валюты. «Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем. Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой», — пояснил депутат.

Осенью 2024 года российские туристы столкнулись с проблемой при обмене наличных долларов в популярных туристических странах. В частности, в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте и Армении начали требовать доллары нового образца, в хорошем состоянии, без пятен и повреждений.

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, в прошлом году туристы часто жаловались на сложность обмена старых долларов — для многих это стало неожиданностью. В 2024 году жалоб стало меньше, однако ситуация не улучшилась, просто клиентов предупреждают о возможных трудностях заранее.

Например, в конце ноября 2024 года в Турции обменники начали отказываться принимать банкноты старого образца номиналом $50 и $100, предположительно из-за ввоза фальшивых долларов на сумму $600 млн. Местные власти ситуацию не комментировали.