Снос замка Галкина и Пугачевой оценили в ₽40 млн

Снос замка певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, комика Максима Галкина (признан Минюстом России иностранным агентом) будет стоить 40 млн руб., цена учитывает вывоз строительного мусора, заявил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин изданию «Абзац».

Особняк расположен в подмосковной деревне Грязь.

Капустин также отметил, что сам против сноса готовых капитальных строений и призвал адаптировать замок «под современные нужды, сделать полезным для общества».

По данным «Абзац», местные жители предлагают взорвать замок.

Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал фотографии замка, на которых видно, что строение покрывается плесенью и ржавчиной в некоторых местах, приходит в упадок. По данным канала, в особняк иногда приходят помощники Галкина и Пугачевой, чтобы следить за состоянием дома.

Пугачева и Галкин после начала боевых действий на Украине уехали в Израиль. Певица подчеркивала, что не эмигрирует, а находится на лечении и отдыхе. С тех пор она трижды приезжала в Россию: в августе 2022 года, в мае 2023-го (тогда Пугачева посетила похороны модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище в Москве) и в ноябре того же года.

Галкин критиковал действия Москвы на Украине, и осенью 2022 года его внесли в реестр иноагентов. Комик пытался оспорить это решение, но в судах ему отказали. Певица требовала зачислить в реестр и ее в знак солидарности с мужем, но Минюст к концу июля 2024-го не нашел причин признать ее иностранным агентом..