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Снос замка Галкина и Пугачевой оценили в ₽40 млн

Снос замка певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, комика Максима Галкина (признан Минюстом России иностранным агентом) будет стоить 40 млн руб., цена учитывает вывоз строительного мусора, заявил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин изданию «Абзац».

Особняк расположен в подмосковной деревне Грязь.

Капустин также отметил, что сам против сноса готовых капитальных строений и призвал адаптировать замок «под современные нужды, сделать полезным для общества».

По данным «Абзац», местные жители предлагают взорвать замок.

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Политика
Максим Галкин

Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал фотографии замка, на которых видно, что строение покрывается плесенью и ржавчиной в некоторых местах, приходит в упадок. По данным канала, в особняк иногда приходят помощники Галкина и Пугачевой, чтобы следить за состоянием дома.

Пугачева и Галкин после начала боевых действий на Украине уехали в Израиль. Певица подчеркивала, что не эмигрирует, а находится на лечении и отдыхе. С тех пор она трижды приезжала в Россию: в августе 2022 года, в мае 2023-го (тогда Пугачева посетила похороны модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище в Москве) и в ноябре того же года.

Галкин критиковал действия Москвы на Украине, и осенью 2022 года его внесли в реестр иноагентов. Комик пытался оспорить это решение, но в судах ему отказали. Певица требовала зачислить в реестр и ее в знак солидарности с мужем, но Минюст к концу июля 2024-го не нашел причин признать ее иностранным агентом..

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Максим Галкин Алла Пугачева замок снос
Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, продюсер, композитор
15 апреля 1949 года
Максим Галкин фото

Максим Галкин

юморист, пародист, шоумен, телеведущий
18 июня 1976 года
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