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Ефимов рассказал о новом проекте редевелопмента в Даниловском районе

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Столичные власти включили в программу комплексного развития территорий (КРТ) два участка в Даниловском районе (ЮАО) общей площадью 2,24 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Проект решения о редевелопменте опубликован на сайте правительства Москвы.

Речь идет об участках на ул. Павловская, вл. 18, 27/29, включенных в один проект КРТ. У территории хорошая транспортная доступность: неподалеку находится площадь Серпуховская Застава, в пешей доступности — станция метро «Тульская» и одноименная платформа Павелецкого направления Московской железной дороги.

По словам вице-мэра, там появится многофункциональное пространство с жилыми, общественно-деловыми и социальными объектами. «Всего на территории возведут 54,5 тыс. кв. м различной недвижимости, — уточнил Ефимов. — Инвестиции в данный проект составит 13,4 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект будет достигать 70,8 млн руб.». При этом город получит свыше 570 новых рабочих мест.

Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, основную площадь — почти 48 тыс. кв. м займет жилье. «Возле домов установят детские и спортивные площадки, а также проложат дороги, — подчеркнул чиновник. — Помимо жилья на территории квартала появятся общественно-деловой центр и подстанция скорой медицинской помощи, рассчитанная на 15 машин».

В общей сложности площадь жилья именно для нужд программы реновации составит в рамках этого проекта около 30 тыс. кв. м, что обеспечит переселение около 1 тыс. москвичей. Отметим, что квартиры будут предоставлять жителям сразу с готовой улучшенной отделкой, что позволит переселиться в них сразу же, не тратя времени на дополнительный ремонт.

Столичная программа КРТ подразумевает создание на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий современных кварталов с недвижимостью разного назначения и всей необходимой инфраструктурой. На данный момент на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 таких проекта, общая площадь реорганизуемых участков достигает 42 кв. км.

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Теги
Москва редевелопмент реновация «Тульская» Владимир Ефимов
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