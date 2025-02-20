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Военная операция на Украине ,  
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Дмитрия Певцова заочно приговорили на Украине к 10 годам тюрьмы

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российского актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова заочно приговорили к десяти годам тюрьмы на Украине, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

«Заочный срок заключения получил российский актер Дмитрий Певцов. <...> Злоумышленнику назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Певцова обвиняют в том, что он «неоднократно распространял антиукраинские нарративы» и призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Приговор вынесли по трем статьям: «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Пропаганда войны».

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26 февраля 2022 года Певцов попал под санкции Евросоюза в связи с тем, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, также он попал под санкции США, Канады и Великобритании.

Кроме того, Певцов попал в санкционный список Минкульта Украины в марте 2022 года. Там же оказались российские актеры Дмитрий Харатьян, Владимир Машков, Марат Башаров, Яна Поплавская. Также в списке числились исполнители Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина и другие.

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Дмитрий Певцов Украина заочное обвинение СБУ
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Дмитрий Певцов

актер, депутат Госдумы
8 июля 1963 года
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