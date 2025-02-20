«Ведомости» узнали о жалобе таксистов в ФАС на цены автомобилей Lada

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Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой дать оценку действиям АвтоВАЗа, который, по мнению организации, завышает цены на Lada Granta и Lada Vesta для таксистов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ и пресс-службу антимонопольного органа.

НСТ отмечает, что доля машин АвтоВАЗа на сегодняшний день превышает 50% в ежегодном притоке автомобилей такси. По данным аналитического центра при правительстве, за 2021–2023 годы цены на Lada Granta выросли в 1,6 раза, а на Lada Vesta — в 1,8 раза, хотя средняя цена машины эконом-класса в России за тот же период выросла лишь на 28%, сказано в письме.

По мнению главы ассоциации Наталии Лозинской, ценовая политика АвтоВАЗа не имеет экономического обоснования, поэтому действия компании «ущемляют интересы перевозчиков и наносят долгосрочный ущерб таксомоторной отрасли».

Представитель автопроизводителя сообщил газете, что текста жалобы в компании не видели. По его словам, Волжский автозавод не является доминирующим поставщиком автомобилей для такси. В 2024 году цены на машины Lada были увеличены на 4,3%, что вдвое ниже по сравнению с официальными данными по инфляции, отметил он.

В Минпромторге «Ведомостям» сообщили, что изменение цен на машины Lada связано в том числе с возвратом в комплектации ряда опций, обеспечивающих комфорт водителей и пассажиров. В ведомстве напомнили о программе льготного автолизинга для обновления парков такси.

В октябре 2024 года «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщил, что автомобили от китайских производителей, из которых состоит до 80% российского таксопарка, быстро выходят из строя. Собеседники издания отметили, что китайские машины выходят из строя уже после 150 тыс. км пробега, тогда как для европейских и корейских 250–300 тыс. км пробега считалось нормой.