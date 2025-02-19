Лавров напомнил, что формат «три плюс три» для Грузии открыт

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press)

Двери консультативной региональной платформы «три плюс три» открыты для Грузии, напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«С самого начала все согласились, что у нас именно формат «три плюс три» и что мы понимаем сомнения и нюансы позиции Грузии, но что кресло для грузинских представителей всегда будет находиться в зале заседания этого формата», — сказал дипломат.

«Три плюс три» — шестисторонняя платформа, предполагающая встречи в формате двух «троек». В них входят Азербайджан, Армения и Грузия, а также Россия, Иран и Турция. Первое заседание в таком формате состоялось в декабре 2021 года, представители Грузии отказались от участия.

На последней встрече осенью 2024 года страны приняли решение сделать из консультационной платформы «более структурированную организацию». Тогда политики вновь подтвердили, что двери «три плюс три» всегда открыты для Грузии.