Правнучку летчика Чкалова оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Правнучку летчика Чкалова оштрафовали на ₽45 тыс. за отсутствие плашки иноагента

Дарья Богданова (Фото: vonema / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Таганский районный суд Москвы назначил штраф в размере 45 тыс. руб. признанной иноагентом Дарье Богдановой — правнучке советского летчика Валерия Чкалова — за отсутствие плашки об этом статусе. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Богданову признали виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента — ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Богданова — активистка движения Freedom Birds for Ukraine, которое занимается сбором средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В апреле 2024 года против нее завели уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде. По этой статье правнучке Чкалова грозит до семи лет лишения свободы.

В июле российский Минюст включил Богданову в реестр иноагентов, а в октябре Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. В ноябре активистку объявили в международный розыск.

На сайте Freedom Birds for Ukraine говорится, что Богданова проживает в городе Лёвене в Бельгии.