Правнучку летчика Чкалова оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Таганский районный суд Москвы назначил штраф в размере 45 тыс. руб. признанной иноагентом Дарье Богдановой — правнучке советского летчика Валерия Чкалова — за отсутствие плашки об этом статусе. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Богданову признали виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента — ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.
Богданова — активистка движения Freedom Birds for Ukraine, которое занимается сбором средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В апреле 2024 года против нее завели уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде. По этой статье правнучке Чкалова грозит до семи лет лишения свободы.
В июле российский Минюст включил Богданову в реестр иноагентов, а в октябре Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. В ноябре активистку объявили в международный розыск.
На сайте Freedom Birds for Ukraine говорится, что Богданова проживает в городе Лёвене в Бельгии.
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