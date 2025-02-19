Ефимов заявил о торгах за право реорганизации 31 га земли в Южном Бутово

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Столичные власти выставили на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) общей площадью 30,7 га, расположенной в бывшей промзоне «Южное Бутово» (ЮЗАО). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, уточнив при этом, что заявки на участие в торгах принимаются до 24 марта, а сам аукцион запланирован на 1 апреля.

Начальная цена лота составляет 109,6 млн руб. Он включает в себя участки неподалеку от станции «Бутово» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), при этом один из них примыкает к 2-й Мелитопольской улице, другой расположен ближе к Варшавскому шоссе. В торгах смогут принять участие все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие требованиям. В частности, будущий девелопер должен обладать опытом строительства за последние пять лет капитальных объектов в совокупном объеме не менее 32 тыс. кв. м. Кроме того, участникам необходимо будет внести задаток в размере 20% от начальной цены аукциона.

По оценке вице-мэра, инвестиции в строительство нового городского квартала с жильем и объектами инфраструктуры составят более 106 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект будет превышать 1,7 млрд руб. «По итогам реорганизации участков в Южном Бутово будет создано более 4 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнул Владимир Ефимов.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, проектом КРТ на юго-западе столицы предусмотрено строительство более 180 тыс. кв. м современного жилья, в том числе для участников программы реновации и иных нужд города, а также объектов коммунально-производственного и общественно-делового назначения общей площадью свыше 140 тыс. «квадратов». «Среди них образовательный комплекс, включающий школу для 900 учащихся и детский сад на 200 воспитанников, многофункциональный общественный комплекс с гостиницей и физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, — отметил чиновник. — Также на территории расположат объекты коммунального назначения и два встроенно-пристроенных судебных участка».

Столичная программа КРТ подразумевает создание на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий современных кварталов с недвижимостью разного назначения и всей необходимой инфраструктурой. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее отмечал, что за прошедший 2024 год число проектов КРТ в столице выросло в 1,6 раза. На данный момент на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 таких проекта, общая площадь реорганизуемых участков достигает 42 кв. км.