В Госдуме предложат запретить продажу заглушек для ремней безопасности

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В России могут запретить продажу заглушек для автомобильных ремней безопасности, соответствующий законопроект вскоре будет внесен в Госдуму. Об этом сообщают «Известия».

Проект поправок в закон «О защите прав потребителей» разработали депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду», пишет газета.

Согласно новым поправкам, в стране будет запрещена «продажа устройств и приспособлений, ограничивающих, изменяющих, имитирующих работу ремней безопасности транспортных средств, детских удерживающих устройств, а также использующихся для отключения сигналов, информирующих водителей и пассажиров о непристегнутых ремнях безопасности».

По словам лидера партии Сергея Миронова, сегодня «такие заглушки активно продаются онлайн и в автомагазинах, на любой вкус и кошелек». Однако ключевым фактором, влияющим на сокращение смертности в результате аварии, являются системы пассивной и активной безопасности машины, в том числе ремни безопасности, сказано в пояснительной записке к документу.

Также депутаты предложили увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности. Согласно подготовленным поправкам в КоАП, депутаты предлагают увеличить штрафа за это нарушение с 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

В конце декабря 2024 года департамент транспорта Москвы сообщил, что с момента учреждения столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в 1999 году количество погибших в авариях на дорогах столицы сократилось в 5,5 раза. Если в 1990 году в Москве на 100 тыс. населения приходилось 12,8 погибшего в ДТП, то в 2023 году этот показатель составил 2,3 человека на 100 тыс. населения.