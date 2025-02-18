На Ленинградском вокзале появятся панно с Петербургом и Москвой

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На столичном Ленинградском вокзале появятся мозаичные панно «в римской технике» под названиями «Москва» и «Петербург», длина каждого из них составит по 84 м, высота — более 5 м, а совокупная площадь — около 830 кв. м. Об этом рассказали в пресс-службе Московского комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

Автором панно станет Максим Козлов, который уже создал гигантских рыб для оформления станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии московского метро, говорится в сообщении. «Это настоящие произведения искусства, которые станут важными визуальными акцентами вокзала и его новой достопримечательностью», — цитируется в сообщении главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Уточняется, что Кузнецов стал руководителем авторского коллектива архитекторов и художников, работающих над проектом реконструкции вокзала.

Панно будут выполнены из смальты в смешанной технике «с элементами римской техники мозаики». После работ атмосфера в здании вокзала станет «светлее, просторнее и более торжественной», уверен Кузнецов.

В рамках реконструкции в помещениях вокзала «будут заменены материалы и проведена серьезная расчистка пространства», рассказал Кузнецов. По его словам, за годы использования здание потеряло первоначальный облик из-за новых построек, переходов, лестниц и эскалаторов. «Сейчас все эти элементы будут упорядочены и расчищены. Итогом станет парадное, светлое и просторное помещение с торжественной атмосферой», — заявил главный архитектор столицы.

Здание Ленинградского вокзала закрыто на ремонт с 11 августа 2024 года, завершить работы планируется в конце 2025 — начале 2026 года, заявлял ранее мэр Москвы Сергей Собянин. После реконструкции пассажирам станет доступен третий этаж исторического здания, рассказывали ранее в мэрии. В нем появятся новые залы ожидания, детский клуб, комната матери и ребенка, фудкорты, библиотека и коворкинг. А людям с ограниченной мобильностью станет легче перемещаться по вокзалу, заявляли в столичном правительстве. Также будет оптимизирована связь с метро и наземным транспортом.

В рамках реконструкции на вокзале временно демонтировали панно «Счастливый билет» художника Дмитрия Аске, которое украшало здание с 2019 года, рассказывали в мэрии.

Ленинградский вокзал — старейший из всех железнодорожных вокзалов Москвы, он был построен в 1849 году и работает с 1851 года. Последние его крупные реконструкции проводились в 1934 году, 1970-х и 1990-х годах, а также в 2013 и 2018 годах.