Бастрыкин взял на контроль дело о попытке изнасилования в такси в Самаре
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад после появления в СМИ информации о том, что иностранный гражданин в Самаре попытался изнасиловать пассажирку в такси. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По версии следствия, находившийся за рулем автомобиля мужчина домогался пассажирки. Возбуждено уголовное дело по статье о попытке изнасилования (ч. 3. ст. 30. ч. 1. ст. 131 УК). У исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области запрошен доклад об обстоятельствах уголовного дела.
Ранее издание «Регион Самара» сообщило, что в Самаре таксист автомобиля Lada Granta начал домогаться 20-летней девушки. По данным издания, инцидент произошел в минувшие выходные в тот момент, когда девушка возвращалась домой.
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