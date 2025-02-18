В Думу внесут законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесут в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. Об это сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Проект закона предусматривает, что женщины смогут оформлять отпуск по беременности и родам с момента постановки на учет в женской консультации. В пояснительной записке говорится, что сейчас врачи рекомендуют делать это в первом триместре (первые 13 недель).

Авторы законопроекта считают, что постановка на учет и предоставление декрета на более раннем сроке позволят своевременно вести диагностику и принимать меры по сохранению беременности.

Законопроект внесут в Думу 18 февраля. В СРЗП отметили, что распространить декрет на первый триместр беременности предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Декретный отпуск положен беременной женщине на основании листка нетрудоспособности. Врач женской консультации оформляет его: на 30-й неделе беременности, если женщина вынашивает одного ребенка и нет осложнений;

на 28-й неделе — при многоплодной беременности;

на 27-й неделе — при проживании или работе в местности, загрязненной радиацией. Перед отпуском по беременности и родам женщина также может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, если она еще не воспользовалась им.

В середине января в Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить размер пособия по уходу за детьми до 60% от заработной платы. Сейчас россияне в декрете могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка.