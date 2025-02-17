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В России представили препарат для похудения в 5 раз дешевле американского

Фото: Studio Romantic / Shutterstock
Фото: Studio Romantic / Shutterstock

Российский препарат для похудения «Тирзетта» (тирзепатид) будет стоить в пять-шесть раз меньше, чем американские аналоги. Об этом заявил председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый на бизнес-завтраке биофармацевтической компании.

«Мы видим потрясающие эффекты с точки зрения снижения веса, окружности талии, но что еще очень важно, 94% снижения риска развития сахарного диабета», — отметила член совета директоров компании «Промомед» Кира Заславская (цитата по «РИА Новости»).

В конце января компания сообщила, что препарат зарегистрировал Минздрав. Лекарство предназначено для снижения лишнего веса и лечения ожирения, в том числе у больных сахарным диабетом второго типа. По данным компании, препарат действует таким образом, что масса тела снижается преимущественно за счет усиления метаболизации запасов жировой ткани.

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Фото:West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press

В сентябре 2024 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что около 40 млн россиян страдают ожирением, которое чревато развитием других заболеваний, в том числе сахарного диабета второго типа.

Ранее в мире приобрел популярность препарат «Оземпик» (Ozempic), предназначенный для терапии диабета. В марте 2023 года компания-производитель препарата Novo Nordisk прекратила его поставки в Россию. На этом фоне в стране начали появляться аналоги оригинального препарата от местных фармкомпаний.

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