«Интерфакс» назвал дату обсуждения возможности запрета на экспорт бензина

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Правительство рассмотрит полный запрет на экспорт бензина с марта на совещании у вице-премьера Александра Новака 20 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в аппарате чиновника. По их словам, совещание было перенесено с 18 февраля.

Сейчас временный запрет на экспорт бензина действует до 28 февраля, ограничения не распространяются на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

В начале февраля замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев сообщил, что ведомство готово инициировать обсуждение запрета для производителей на экспорт бензина сроком на месяц. По его словам, это должно стимулировать стабилизацию оптовых цен на бензин в преддверии посевного сезона.

После этого Новак сообщил, что профильные ведомства проанализируют баланс на внутреннем рынке нефтепродуктов, после чего примут решение о возможной приостановке экспортных поставок бензина.