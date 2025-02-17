Суд закрыл процесс по делу о братьях-близнецах и поджоге военных объектов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Судья 2-го Западного окружного военного суда Игорь Никитчук закрыл процесс по делу о подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье, сообщает корреспондент РБК из зала суда. Юрия Михеева и братьев Тимофея и Матвея Мельниковых продолжат судить за закрытыми дверями — без участия слушателей и прессы. На судебных заседаниях не смогут присутствовать и родители подсудимых.

«В связи с поступлением реальных угроз участникам судебного разбирательства суд постановил продолжить его в закрытом судебном заседании для сохранения прав указанных лиц», — заявил судья Никитчук перед началом четвертого заседания по существу. На этом заседании должны были пройти допрос подсудимых и прения, на которых прокурор запросит для студентов срок.

На предыдущих заседаниях в суде выступили родственники студентов. Во время допроса судья Никитчук неоднократно повторял, что не услышал от обвиняемых искреннего раскаяния. В разговоре с матерью близнецов Мельниковых, которая работает замдиректора одной из школ Дмитрова, судья предположил, что ее «попросят» с работы после того, как суд вынесет приговор.

Юрия Михеева и двух братьев-близнецов, Матвея и Тимофея Мельниковых, которые учились в Дмитровском филиале МГТУ имени Баумана, задержали в ноябре 2023 года и обвинили по статье о покушении на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями. По версии следствия, Мельниковы были завербованы спецслужбами Украины и вступили в запрещенную террористическую организацию «Легион «Свобода России», по заданию которой готовили поджог военных объектов на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Московской области. Для видеофиксации происходящего один из братьев привлек своего приятеля Юрия Михеева. В суде стало известно, что близнецы планировали переехать на Украину и воевать в рядах ВСУ.

Братья Мельниковы полностью признали вину. В окончательной редакции обвинительного заключения им вменили еще два особо тяжких состава преступления — госизмену и участие в деятельности террористической организации. Юрий Михеев признал факт проникновения в воинскую часть, но на суде заявил, что не согласен с обвинением в подготовке теракта и не считает свою роль в преступлении значительной.