Московские врачи спасли перенесшего за сутки 25 остановок сердца мужчину

Фото: Московская медицина

Столичные врачи за последние десять лет более чем в два раза улучшили статистику спасения пациентов с инфарктом миокарда, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В частности, доктора ГКБ имени В.М. Буянова успешно выполнили нестандартную операцию на сердце 62-летнему пациенту с множественными приступами жизнеугрожающей аритмии, которые возникли на фоне ранее перенесенного инфаркта и аортокоронарного шунтирования.

Медики впервые осуществили вмешательство методом радиочастотной катетерной абляции при поддержке аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. По словам заммэра, современные высокотехнологичные методы лечения позволяют московским врачам выполнять эффективные и щадящие операции, которые не требуют длительного восстановления, а благодаря эффективной маршрутизации пациенты начинают получать экстренное хирургическое лечение в среднем через 40 минут после вызова бригады скорой помощи.

«Ярким примером эффективности работы стандарта экстренной медицинской помощи стала история спасения пациента, сердце которого за сутки остановилось 25 раз, — подчеркнула Ракова. — Особенности заболевания не позволяли врачам использовать стандартную тактику лечения, и они приняли решение провести операцию уникальным методом».

Отметим, что вмешательство медицинской бригады, в состав которой вошли сердечно-сосудистые хирурги, аритмологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты, продолжалось более семи часов. В ходе операции врачи подключили пациента к системе поддержания жизнедеятельности, которая позволила выявить аритмогенные участки, также с помощью картирования хирурги определили пораженные зоны и подвергли их воздействию радиочастотной энергии, что позволило полностью восстановить нормальную работу сердца. После завершения курса послеоперационной реабилитации и контрольного обследования пациента выписали.

Ежегодно врачи ГКБ имени В.М. Буянова выполняют около 40 тыс. операций в области общей и сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, гинекологии, рентгенэндоваскулярной хирургии и по другим профилям. Современное оборудование и опыт медиков позволяет проводить на базе больницы хирургические вмешательства высокого уровня сложности с применением высокотехнологичных и уникальных методик.