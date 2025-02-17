Погоня со стрельбой в Петербурге за машиной по обочине и переходам. Видео
В Петербурге мужчина без водительских прав попытался скрыться от полицейских на каршеринге. В ходе погони полиция открыла предупредительную стрельбу, но водитель не отреагировал. В итоге полицейские открыли огонь по колесам, и тогда машина остановилась. За рулем оказался безработный местный житель с признаками опьянениями. Против него завели уголовное дело.
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