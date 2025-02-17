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Военная операция на Украине ,  
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Захарова ответила на призыв Эстонии «загнать Путина в угол»

Захарова пообещала последствия президенту Италии за сравнение России с Рейхом
Сюжет
Военная операция на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны загнать президента России Владимира Путина «в угол». Свой ответ она выложила в телеграм-канале.

«Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — написала она.

Дипломат назвала такое положение «отличной позицией для манёвра». «Спасибо, что "загнали"», — заключила представитель МИД.

Эстония считает, что Путина нужно поставить в более уязвимое положение, а Украину сделать сильнее, заявил на днях Цахкна, передает ERR. По его словам, этого можно добиться только с помощью военной поддержки Украины, санкционного давления на Россию и сохранения твердых позиций.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Захарова также ответила на слова президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с Третьим рейхом.

«В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил о том, что полагает, и это он заявил в качестве президента, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это нельзя [оставлять] и никогда не будет оставлено без последствий», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия-1».

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Мария Захарова МИД Владимир Путин Эстония Италия Серджо Маттарелла
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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