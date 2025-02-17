Захарова ответила на призыв Эстонии «загнать Путина в угол»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны загнать президента России Владимира Путина «в угол». Свой ответ она выложила в телеграм-канале.

«Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — написала она.



Дипломат назвала такое положение «отличной позицией для манёвра». «Спасибо, что "загнали"», — заключила представитель МИД.

Эстония считает, что Путина нужно поставить в более уязвимое положение, а Украину сделать сильнее, заявил на днях Цахкна, передает ERR. По его словам, этого можно добиться только с помощью военной поддержки Украины, санкционного давления на Россию и сохранения твердых позиций.

Захарова также ответила на слова президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с Третьим рейхом.

«В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил о том, что полагает, и это он заявил в качестве президента, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это нельзя [оставлять] и никогда не будет оставлено без последствий», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия-1».