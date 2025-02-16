Умер арт-директор Half-Life 2 Виктор Антонов
Скончался 53-летний болгарский художник и арт-директор видеоигр Виктор Антонов, сообщил бывший ведущий сценарист компании Valve Марк Лэйдлоу в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
Дату и причину смерти сценарист не сообщил.
Антонов в 2000-х годах работал в Valve и был арт-директором Half-Life 2, которая получила более 45 титулов «Игра года 2004». Болгарский художник разработал архитектурный стиль для города Сити 17, вдохновившись советским брутализмом и восточноевропейскими городами.
Также он создавал визуальный стиль для Dishonored, Wolfenstein: The New Order, Fallout 4, Doom (2016) и многих других игр. В 2022 году художник основал собственную студию Eschatology Entertainment, которая сейчас работает над неанонсированным проектом.
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