 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Зейналова заявила, что отношения России с Африкой нужно развивать

Посол Зейналова: России недостаточно просто поддерживать отношения с Африкой

Сотрудничество России и Африки в сфере медиакоммуникации должно активно развиваться, поскольку для этого существуют все необходимые условия. Об этом заявила посол России на Маврикии Ирада Зейналова в интервью «РИА Новости».

По ее словам, цифровая революция открывает новые возможности для распространения альтернативных точек зрения. Посол отметила, что в африканских странах традиционно доминируют информационные форматы бывших колониальных держав, а также США, которые активно реализуют программы помощи в регионе.

Зейналова рассказала, что жители стран Африки помнят о том, что делал Советский Союз для их суверенитета, освобождения и поддержки после обретения независимости. По ее мнению, России необходимо оказывать Африке ту помощь, которую ранее оказывал Советский Союз.

«Россия никогда не уходила из Африки. После распада СССР нам было тяжело, мы не оказывали той помощи, которую оказывал Советский Союз. Сейчас мы готовы это сделать, в этом есть историческая необходимость», — подчеркнула Зейналова.

Она также отметила, что в африканских странах сохраняется высокая потребность в независимых источниках информации, особенно на фоне актуальных вопросов суверенитета и национального самосознания.

«Мы должны не просто поддерживать, мы должны развивать», — добавила посол.

Эксперт назвал проблемы в выстраивании бизнес-отношений России и Африки
Политика
Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий в сентябре 2024 года. Ранее этот пост занимал Константин Климовский.

Весной 2024 года Зейналова окончила Дипломатическую академию МИД, получив второе высшее образование. По первому образованию она инженер-технолог, стажировалась в Институте Пенсильвании и Samsung Aerospace.

С 1997 года Зейналова работала на телевидении, вела итоговые программы на «Первом канале» и НТВ.

Она стала второй женщиной-руководителем российского посольства наряду с Элеонорой Митрофановой, послом России в Болгарии.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Теги
Ирада Зейналова Африка Россия сотрудничество
Материалы по теме
Трамп объявил о прекращении помощи ЮАР из-за нарушения прав африканеров
Политика
В Африканском союзе поспорили насчет приглашения Зеленского на саммит
Политика
В МИДе напомнили о списании Россией африканских долгов на $20 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
Минтранс сообщил о скором завершении демонтажа танкера «Волгонефть-239»Общество, 05:15
В Мюнхене прошли митинги против НАТО и конференции по безопасностиОбщество, 05:09
Гладков сообщил об атаке Грайворона беспилотникамиПолитика, 04:40
В Николаеве после взрывов возник пожарПолитика, 04:21
В Сеуле назвали неожиданным подписание соглашения между Россией и КНДРПолитика, 04:02
Первый тур выборов президента в Абхазии не выявил победителяПолитика, 03:52
Зейналова заявила, что отношения России с Африкой нужно развиватьПолитика, 03:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Саммит БРИКС пройдет в июле в Рио-де-ЖанейроПолитика, 03:34
Хинштейн поручил прокуратуре проверить телеграм-канал «Суджа родная»Политика, 03:13
NYT узнала о подготовке «грандиозной сделки» между США и БелоруссиейПолитика, 02:54
Во Владимирской области после ДТП на трассу выпали гробы с теламиОбщество, 02:32
В ЕС созвали экстренные заседания лидеров стран и глав МИДПолитика, 02:07
Минздрав предложил изменить порядок освидетельствования на опьянениеОбщество, 01:57
В Мюнхене скончались мать и дочь, сбитые автомобилем на митингеОбщество, 01:35