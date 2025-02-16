Зейналова заявила, что отношения России с Африкой нужно развивать

Сотрудничество России и Африки в сфере медиакоммуникации должно активно развиваться, поскольку для этого существуют все необходимые условия. Об этом заявила посол России на Маврикии Ирада Зейналова в интервью «РИА Новости».

По ее словам, цифровая революция открывает новые возможности для распространения альтернативных точек зрения. Посол отметила, что в африканских странах традиционно доминируют информационные форматы бывших колониальных держав, а также США, которые активно реализуют программы помощи в регионе.

Зейналова рассказала, что жители стран Африки помнят о том, что делал Советский Союз для их суверенитета, освобождения и поддержки после обретения независимости. По ее мнению, России необходимо оказывать Африке ту помощь, которую ранее оказывал Советский Союз.

«Россия никогда не уходила из Африки. После распада СССР нам было тяжело, мы не оказывали той помощи, которую оказывал Советский Союз. Сейчас мы готовы это сделать, в этом есть историческая необходимость», — подчеркнула Зейналова.

Она также отметила, что в африканских странах сохраняется высокая потребность в независимых источниках информации, особенно на фоне актуальных вопросов суверенитета и национального самосознания.

«Мы должны не просто поддерживать, мы должны развивать», — добавила посол.

Президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий в сентябре 2024 года. Ранее этот пост занимал Константин Климовский.

Весной 2024 года Зейналова окончила Дипломатическую академию МИД, получив второе высшее образование. По первому образованию она инженер-технолог, стажировалась в Институте Пенсильвании и Samsung Aerospace.

С 1997 года Зейналова работала на телевидении, вела итоговые программы на «Первом канале» и НТВ.

Она стала второй женщиной-руководителем российского посольства наряду с Элеонорой Митрофановой, послом России в Болгарии.