В Перу переодетый капибарой полицейский задержал наркоторговца. Видео
Полицейский в костюме капибары задержал торговца наркотиками в перуанском городе Лурин, сообщила пресс-служба Нацполиции страны в соцсетях (Twitter).
Спецоперацию провели в день святого Валентина.
«Группа «Терна», используя стратегию маскировки, поймала с поличным продавца наркотиков», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как подозреваемый открыл дверь полицейскому в костюме животного с зеленым рюкзаком, украшенным сердечками. После этого «капибара» забежала внутрь и задержала его.
Полиция уточняет, что в ходе операции правоохранителям удалось изъять 1,7 тыс. доз кокаина и марихуаны. Личность сотрудника ведомства под прикрытием не раскрыли.
Полиция республики периодически проводит рейды с участием переодетых сотрудников.
В декабре 2024 года подразделение «Зеленая эскадрилья» в выходные арестовало подозреваемых в торговле наркотиками — в дом преступников ворвался офицер, замаскированный под Гринча. В ходе операции он и другие полицейские арестовали трех человек, предположительно, причастных к торговле наркотиками в Лиме.
В ноябре полицейские во время Хеллоуина замаскировались под персонажей комиксов, чтобы поймать наркоторговцев. «Дэдпул» и «Росомаха» задержали четырех человек, у которых нашли более тысячи упаковок с наркотиками.
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