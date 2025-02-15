В Перу переодетый капибарой полицейский задержал наркоторговца. Видео

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Полицейский в костюме капибары задержал торговца наркотиками в перуанском городе Лурин, сообщила пресс-служба Нацполиции страны в соцсетях (Twitter).

Спецоперацию провели в день святого Валентина.

«Группа «Терна», используя стратегию маскировки, поймала с поличным продавца наркотиков», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как подозреваемый открыл дверь полицейскому в костюме животного с зеленым рюкзаком, украшенным сердечками. После этого «капибара» забежала внутрь и задержала его.

Полиция уточняет, что в ходе операции правоохранителям удалось изъять 1,7 тыс. доз кокаина и марихуаны. Личность сотрудника ведомства под прикрытием не раскрыли.

Полиция республики периодически проводит рейды с участием переодетых сотрудников.

В декабре 2024 года подразделение «Зеленая эскадрилья» в выходные арестовало подозреваемых в торговле наркотиками — в дом преступников ворвался офицер, замаскированный под Гринча. В ходе операции он и другие полицейские арестовали трех человек, предположительно, причастных к торговле наркотиками в Лиме.

В ноябре полицейские во время Хеллоуина замаскировались под персонажей комиксов, чтобы поймать наркоторговцев. «Дэдпул» и «Росомаха» задержали четырех человек, у которых нашли более тысячи упаковок с наркотиками.