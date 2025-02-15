«РИА Новости» узнало о попытке отменить приговор экс-майору из-за ботинка

Денис Евсюков (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Защита бывшего майора Дениса Евсюкова, которого осудили пожизненно после устроенной им стрельбы в супермаркете в Москве, собиралась пересмотреть приговор в суде, ссылалась на нарушения, в том числе неясность с простреленным ботинком одного из пострадавших. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В 2010 году один из адвокатов Евсюкова заявлял, что приговор нужно «отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство». Он связал это с показаниями потерпевшего, сообщившего о ранении в ногу у гаражей. Защита обратила внимание, что он выбросил у гаражей ботинок, пронзенный пулей, и отверстие в нем могло появиться от другого выстрела. Гильзы и пуля, которые этот потерпевший отдал следствию, могли быть найдены им у торгового центра, посчитал адвокат.

Евсюков устроил стрельбу в московском супермаркете «Остров» в 2009 году. Отметив день рождения, он направился в магазин на такси. При себе экс-майор имел служебное удостоверение. По пути Евсюков выстрелил в таксиста и нескольких прохожих, затем зашел в супермаркет и открыл огонь по посетителям. Жертвами стрельбы стали два человека — таксист и кассир супермаркета. Еще семеро получили ранения.

В феврале 2010 года Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению, Верховный суд приговор не изменил. Экс-майору, помимо причинения тяжкого вреда здоровью и убийства, вменяли незаконный оборот оружия и покушение на убийство 22 человек. В декабре 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить трем пострадавшим от действий бывшего милиционера по €12 тыс.

В 2017 году ЕСПЧ постановил выплатить €6 тыс. в качестве компенсации морального вреда Евсюкову. Созаявителями выступили его родители, которым, как они утверждают, трудно посещать сына в колонии «Полярная сова», которая находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. ЕСПЧ признал, что расстояние от Москвы до колонии, составляющее 3360 км, нарушает Конвенцию «по соображениям семейной жизни», и назначил родителям Евсюкова €6 тыс. компенсации морального вреда.