Овчинский рассказал о первом в 2025 году сносе долгостроя в Москве

Владимир Овчинский (Фото: пресс-служба)

Столичные власти продолжают программу ликвидации объектов незавершенного строительства. Так, недавно в районе Северное Бутово демонтировали недостроенное здание спортивного комплекса, которое почти десять лет стояло без дальнейших работ, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Это стало первым долгостроем, снесенным в текущем году.

Здание на Куликовской улице начали возводить в 2013 году, но прекратили работы уже через три года в связи с банкротством застройщика. «Вопрос о ликвидации объекта взяла в работу оперативная группа по сокращению объектов долгостроя, — сообщил Овчинский. — В связи с многочисленными обращениями жителей было принято решение о демонтаже здания».

Упомянутая оперативная группа работает в столице с 2011 года и с тех пор решила вопрос практически 700 долгостроев. Из них демонтированы лишь 212 объектов — в остальных случаях либо возобновили работы, либо уже достроили и сдали в эксплуатацию.

Недавно принято решение по демонтажу еще одного долгостроя — это гараж на улице Паршина (СЗАО Москвы, район Хорошево-Мневники), о чем в мэрии сообщили в среду, 12 февраля. Это многоуровневый паркинг общей площадью около 20 тыс. кв. м, строительство которого продолжалось с 2000 по 2010 год. По словам Овчинского, после сноса там планируется возвести жилье для нужд программы реновации.