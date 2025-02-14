Минобороны сообщило об ударе по колонне ВСУ в Курской области
Солдаты 810-й бригады морской пехоты нанесли удар по колонне ВСУ, полностью остановив ее продвижение в Курской области, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Благодаря уверенным действиям военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке», — говорится в сообщении.
Ранее, 11 февраля, в регионе подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по позициям 14 украинских бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Меловой, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Они также отразили одну контратаку.
В Сумской области обстреляны силы противника в районе населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Ободы.
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