Минобороны сообщило об ударе по колонне ВСУ в Курской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Солдаты 810-й бригады морской пехоты нанесли удар по колонне ВСУ, полностью остановив ее продвижение в Курской области, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Благодаря уверенным действиям военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке», — говорится в сообщении.

Ранее, 11 февраля, в регионе подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по позициям 14 украинских бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Меловой, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Они также отразили одну контратаку.

В Сумской области обстреляны силы противника в районе населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Ободы.