В Чили горбатый кит попытался проглотить плававшего на лодке мужчину
Горбатый кит попытался проглотить плававшего на надувной лодке жителя Чили, сообщает Associated Press (AP).
24-летний Адриан Симанкас 8 февраля плавал на лодке вместе с отцом в Магеллановом проливе рядом с регионом Патагония.
В какой-то момент из воды вынырнул горбатый кит, заглотил мужчину на несколько секунд, а после выплюнул.
Симанкас рассказал, что оказался внутри слизистой полости млекопитающего и слышал внутри странные звуки. По словам молодого человека, он испытал ужас, когда снова оказался в воде, и переживал, что кит нападет на его отца. Тот успел снять атаку млекопитающего на сына на видеокамеру.
Мужчинам удалось благополучно добраться до берега.
Нападения китов в Магеллановом проливе крайне редки, однако в последние годы участились случаи гибели млекопитающих в результате столкновений с грузовыми судами, отмечает AP.
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