Умерла писавшая о своей борьбе с муковисцидозом журналистка Шеремет

Таисия Шеремет (Фото: sheremetaisiay / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Испании в возрасте 22 лет умерла журналистка и блогер Таисия Шеремет, которая болела муковисцидозом и вела блог об этом заболевании, сообщает издание «Москва онлайн».

После безуспешного лечения в России в 2022 году Шеремет переехала в Европу, чтобы пройти лечение в клинике, где ей могли сделать трансплантацию легких.

Близкие девушки рассказали изданию, что последние дни она находилась в отделении реанимации испанской больницы.

«С ней были друзья. Она просто уснула. Тася, когда мы созванивались в последний раз, говорила, как не хочет умирать в одиночестве и как это страшно. Она была одним из самых сильных людей, которых я знала», — рассказала близкая подруга журналистки Мария.

В своем блоге Шеремет ранее сообщила, что у нее редкая мутация этой болезни, с которой не способны бороться существующие передовые препараты. Лекарство, нужное журналистке, должны были разработать летом 2025 года.