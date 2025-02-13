Умерла писавшая о своей борьбе с муковисцидозом журналистка Шеремет
В Испании в возрасте 22 лет умерла журналистка и блогер Таисия Шеремет, которая болела муковисцидозом и вела блог об этом заболевании, сообщает издание «Москва онлайн».
После безуспешного лечения в России в 2022 году Шеремет переехала в Европу, чтобы пройти лечение в клинике, где ей могли сделать трансплантацию легких.
Близкие девушки рассказали изданию, что последние дни она находилась в отделении реанимации испанской больницы.
«С ней были друзья. Она просто уснула. Тася, когда мы созванивались в последний раз, говорила, как не хочет умирать в одиночестве и как это страшно. Она была одним из самых сильных людей, которых я знала», — рассказала близкая подруга журналистки Мария.
В своем блоге Шеремет ранее сообщила, что у нее редкая мутация этой болезни, с которой не способны бороться существующие передовые препараты. Лекарство, нужное журналистке, должны были разработать летом 2025 года.
Муковисцидоз — тяжелое генетическое заболевание, в ходе которого поражаются железы внешней секреции, а также происходит нарушение функций органов дыхания. Последнее может приводить к развитию опасных, трудно поддающихся лечению инфекций. Заболевание происходит, если дефектные гены были у обоих родителей. По данным регистра больных муковисцидозом, в 2021 году (более поздних данных нет) в России были зарегистрированы 3,9 тыс. пациентов с этим заболеванием, при этом доля совершеннолетних из них составляла 27,4%. Средний возраст пациентов был 9,8–14 лет, самому старшему больному было 64 года.
В России муковисцидоз входит в число редких, то есть орфанных, заболеваний, терапия которых осуществляется за счет федерального бюджета в рамках программы «14 высокозатратных нозологий». Препараты для его терапии также закупают на собственные средства регионы и фонд «Круг добра».
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