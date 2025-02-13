В Средиземном море зафиксировали след рекордного по энергии нейтрино
Ученые зафиксировали уникальное событие — нейтрино с рекордной энергией 220 петаэлектронвольт (ПэВ), что в 22 раза превышает предыдущий рекорд в 10 ПэВ, сообщает издание Sciencealert.
Открытие было сделано 13 февраля 2023 года подводным детектором у побережья Сицилии.
«Только несколько астрономических объектов способны ускорять частицы до таких экстремальных энергий», — отметили исследователи. Наиболее вероятные — это черные дыры или взрывы сверхновых. Есть также вероятность, что это нейтрино является первым зафиксированным космогенным нейтрино, образовавшимся в результате взаимодействия космических лучей с фоновой радиацией, оставшейся от Большого взрыва.
Нейтрино очень слабо взаимодействуют с материей, большинство из них без столкновений с другими частицами пронизывают Землю насквозь. Для их обнаружения требуются большой объем среды, такой как вода или лед, и множество детекторов.
Рекордное нейтрино было зафиксировано массивом KM3NeT на глубине 3450 м в Средиземном море.
Исследователи рассматривают несколько гипотез о происхождении сверхэнергетического нейтрино. По их мнению, источник мог находиться внутри нашей галактики или за ее пределами либо быть временным событием типа гамма-всплеска.
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