В Крыму завели дело о причинении вреда младенцу в роддоме Симферополя

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Крыму следователи завели уголовное дело о причинении вреда младенцу в роддоме Симферополя. Об этом сообщило региональное следственное управление.

Дело открыто по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователи также свяжутся с другими пострадавшими от действий врачей в этом роддоме.

«В ходе мониторинга соцсетей были выявлены дополнительные сведения об аналогичных фактах и жительницах полуострова, которые сообщили, что также пострадали в процессе родоразрешения от действий медперсонала», — говорится в публикации ведомства.

Руководитель СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил связаться с инициативной группой, которая опубликовала соответствующее видеообращение, и допросить ее участниц в качестве потерпевших.

По информации телеграм-канала Baza, еще в 2021 году в симферопольском роддоме женщину, которой было показано кесарево сечение, отправили на естественные роды, в результате чего ее ребенок получил травмы и стал инвалидом. В частности, он не может сидеть и ходить из-за нарушений двигательных функций конечностей. Еще 12 рожениц подозревают врачей этого роддома в халатности.

Минздрав и прокуратура Крыма инициировали собственные проверки инцидентов.