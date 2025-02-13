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В школе в Петербурге на ребенка упал шкаф и разбил ему голову

Фото: СК России по Санкт-Петербургу
Фото: СК России по Санкт-Петербургу

В петербургской школе на ребенка девяти лет рухнул шкаф и сильно травмировал голову школьника, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Он также добавил, что мальчик находится в реанимации, у него ушиб головного мозга тяжелой степени с кровоизлиянием. Издание «Фонтанка» уточнило, что ребенок потерял много крови, в результате чего делали переливание.

По словам источника, инцидент произошел на продленке у вторых классов. Во время выполнения домашнего задания под присмотром учителя два ученика отпросились в туалет. Когда спустя две-три минуты педагог вышла в коридор, она услышала громкий удар.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью):

«По данным следствия, сотрудники одной из школ Фрунзенского района без надлежащего согласования допустили размещение на втором этаже школы игрового тира, который не был закреплен должным образом. В результате отсутствия необходимого контроля за данной конструкцией она упала на ученика второго класса».

Шкаф установили в школе в прошлом году и, как уточнил источник со слов опрошенных учителей, конструкция была проверена сотрудниками школы на предмет безопасности, а ее использование проводилось только в присутствии учителей. В остальное время шкаф стоял на замке.

«Это очень тяжелая самодельная конструкция, состоящая из восьми секций, шириной 1,25 м одна секция, и общей длиной 10 м. Конструкция была сборной, в собранном состоянии выглядела как шкаф», — рассказал РБК источник в правоохранительных органах.

В школе в Петербурге на ребенка упал шкаф и разбил ему голову
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Прокуратура Фрунзенского района инициировала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего из-за падения шкафа в школе.

РБК обратился за комментарием в школу № 322 и в пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В этот же день полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ после избиения подростка в ТРК «Европолис». Как установило ведомство, к делу причастны 15-летние школьники. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе Главного следственного управления СК России по Петербургу Олегу Бобкову докладывать о ходе расследования.

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