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В Туапсе произошло землетрясение

Туапсе, Краснодарский край
Туапсе, Краснодарский край (Фото: Елизавета Обухова / Shutterstock)

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Туапсе. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки ощущались в 16:40. Эпицентр находился на расстоянии 2 км от Туапсе. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

Издание «Живая Кубань» отмечает, что вибрации были достаточно сильными — они ощущались даже на четвертом этаже зданий. Некоторые из жителей заметили, как во время толчков двигались шкафы.

Ранее аналогичное землетрясение в Туапсе произошло в апреле 2024 года. Тогда очаг залегал на глубине 10 км, на расстоянии в 93 км к юго-западу от Краснодара и в 8 км к юго-западу от Новомихайловского.

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