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Московский зоопарк занял первое место в мире по разнообразию видов

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Новости Москвы

Московский зоопарк занял первое место в мире по разнообразию видов
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В Московском зоопарке содержится более 1200 видов животных — по разнообразию коллекции он занял тем самым первое место в мире. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Среди них редчайшие животные, которых почти не осталось в природе. Например, амурские леопарды или суматранские орангутаны», — уточнил глава города.

В 2024 году в зоопарке появилось около 300 новых животных, которых привезли со всей России и из других стран. Это, например, три малайских медвежонка: Маша, Лучик и Звездочка. Имена для них выбирали жители столицы в рамках голосования в проекте «Активный гражданин», подчеркнул Собянин. Еще в зоопарке появились пятнистые гиены, черный гриф и два зубра. Последних привезли из Белоруссии — это часть программы по формированию устойчивой популяции этих животных.

Также на подмосковную территорию приюта привезли 37 собак из Курской области, заявил Собянин.

12 февраля Московскому зоопарку исполняется 161 год. В нем в ближайшие четыре дня проводятся тематические экскурсии, мастер-классы, лекции, показы фильмов, интерактивные занятия и квесты.

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