В Москве задержали банду, убившую мужчину в Новый год

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В Москве задержали банду, которая убила мужчину на Новый год. Следователи считают, что ОПГ создали трое мужчин в 2024 году. Они разработали преступный план, согласно которого один из участников банды знакомился с жертвами в сети, приглашал их в арендованные квартиры, спаивал, а затем с соучастниками совершал преступления, передает детали дела Следственный комитет.

1 января 2025 года один из участников группировки познакомился в интернет с москвичом и пригласил его в арендованную квартиру на улице Академика Челомея. Однако, когда споить потерпевшего не удалось, в квартиру пришли соучастники. Они удерживали и душили мужчину до потери сознания. После — злоумышленники оформили через мобильный банк жертвы кредиты, похитили его личные вещи и скрылись. Москвич скончался на месте от полученных травм.

Подозреваемых уже задержали. В ходе допросов они признали вину в убийстве, а также в совершении грабежей на территории Екатеринбурга, Ижевска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Следователи продолжают проверку на предмет причастности банды к другим преступлениям, совершенным в Москве.

Против задержанных возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК). Им грозит лишение свободы сроком до пожизненного срока.

В 2010 году в Москве силовики задержали банду из трех человек. Ее участники убивали и грабили пассажиров электричек. 17 жертв группировки скончались, 15 после встречи с правонарушителями оказались в реанимацию в тяжелом состоянии. Все члены банды не признали вину и отказались от дачи показаний.