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В Приморье мужчина отрубил женщине голову

В Приморье мужчина отрубил женщине голову
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Мужчина в селе Петровка в Приморском крае во время ссоры отрубил женщине голову. Об этом сообщила прокуратура по краю.

В ведомстве сообщили, что между ними произошла ссора, которая закончилась ударом топором. Женщина умерла на месте.

Обвиняемого заключили под стражу на два месяца. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). По этой статье ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

В сентябре 2024 года в Приморье раскрыли дело об убийстве 24-летней давности. Следователи задержали двух предпринимателей, обвиняемых в преступлении. По версии следствия, они в 2000 году похитили двух мужчин «для устранения разногласий в вопросах ведения бизнеса». Одну из жертв злоумышленники убили, второй удалось сбежать.

Выживший потерпевший скрывался 24 года, пока его не нашли следователи для дачи показаний.

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