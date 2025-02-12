Алаудинов рассказал о группе спецназа, которая месяц держала позиции в окружении

Алаудинов сообщил о спецназе, который месяц держал позиции в окружении

Фото: Александр Река / ТАСС

Группа бойцов спецназа «Ахмат» на протяжении двух месяцев держала оборону на позиции, которая месяц находилась в полном окружении. Об этом ТАСС рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Позиции отряд удерживал в Курской области около границы региона, уточнил генерал. «Удерживал стратегический участок дороги командир группы с позывным Боучуд», — заявил Алаудинов.

В общей сложности бойцы удерживали позиции «более двух месяцев, а когда уже все они были ранены, командир лично руководил ими».

Также Алаудинов упомянул «отряд Питерского», который вел бои между Мартыновкой и Черкасским Поречным.

6 августа 2024 года ВСУ начали вторжение в Курской области, в результате которого под их контроль перешли 28 населенных пунктов. По данным Минобороны России, к январю ВСУ заняли 1268 кв. км территории региона, что составляет примерно 4,2% от общей площади Курской области.

Однако российские войска смогли вернуть под контроль 801 кв. км (63,2% от занятой территории) к середине января. Минобороны также отчиталось об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области.

В последнее время российские войска отражали попытки контрнаступления ВСУ в регионе. Президент Владимир Путин обещал скорую «зачистку» региона от ВСУ.