 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов сообщил о спецназе, который месяц держал позиции в окружении

Алаудинов рассказал о группе спецназа, которая месяц держала позиции в окружении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Группа бойцов спецназа «Ахмат» на протяжении двух месяцев держала оборону на позиции, которая месяц находилась в полном окружении. Об этом ТАСС рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Позиции отряд удерживал в Курской области около границы региона, уточнил генерал. «Удерживал стратегический участок дороги командир группы с позывным Боучуд», — заявил Алаудинов.

В общей сложности бойцы удерживали позиции «более двух месяцев, а когда уже все они были ранены, командир лично руководил ими».

Также Алаудинов упомянул «отряд Питерского», который вел бои между Мартыновкой и Черкасским Поречным.

6 августа 2024 года ВСУ начали вторжение в Курской области, в результате которого под их контроль перешли 28 населенных пунктов. По данным Минобороны России, к январю ВСУ заняли 1268 кв. км территории региона, что составляет примерно 4,2% от общей площади Курской области.

Однако российские войска смогли вернуть под контроль 801 кв. км (63,2% от занятой территории) к середине января. Минобороны также отчиталось об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области.

В последнее время российские войска отражали попытки контрнаступления ВСУ в регионе. Президент Владимир Путин обещал скорую «зачистку» региона от ВСУ.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Апти Алаудинов Курская область окружение Ахмат
Материалы по теме
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
В Курской области уволился третий заместитель Хинштейна
Политика
В Курской области саперы МЧС обезвредили крылатую ракету
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Российский посол назвал «порочными» прогнозы Дании о войне в ЕвропеПолитика, 12:30
Минобороны назвало цели ночного ракетного удара по УкраинеПолитика, 12:25
В «Дикси» опровергли информацию о продаже пирожков с ртутьюОбщество, 12:23
Глава МИД Венгрии рассказал о новом способе оплаты за российский газПолитика, 12:18
Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного ростаЭкономика, 12:16
Президент Pride Fitness: «Будущее — за VR и ментальным фитнесом»Отрасли, 12:11
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:10
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Овечкин решил готовиться к возобновлению сезона НХЛ в МайамиСпорт, 12:10
Минобороны назвало цели ночного группового ракетного удара по Украине⁠Политика, 12:06
Тарасова прокомментировала отставку Винер: «Таким людям замены нет»Спорт, 12:02
Бизнес-партнер по ООО умирает. Почему нельзя пускать события на самотекPro, 11:54
Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП с фурой и микроавтобусомОбщество, 11:53
Курс доллара на рынке Форекс упал почти на ₽3 и опустился ниже ₽94Инвестиции, 11:52
Дочь главного раввина России и сын раввина юга Украины поженятсяОбщество, 11:51