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Пациентов эвакуировали из-за пожара в институте кардиохирургии в Бишкеке

Пациентов эвакуировали из-за пожара в институте кардиохирургии в Бишкеке
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В Киргизии вспыхнул пожар в столичном Национальном научно-исследовательском институте кардиохирургии и трансплантации органов, сообщила пресс-служба МЧС республики в своем Facebook (принадлежит Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России). 

Здание расположено по адресу Тоголок Молдо, № 3/2. Пожар начался около 21.00 (18.00 мск) , его потушили к 23:15 (20.15 мск). Из-за возгорания спасатели эвакуировали 260 человек, из которых 216 являются пациентами, а остальные — врачами. Пострадавших нет, отметили в МЧС.

Пламя тушили шесть пожарных с помощью двух автолестниц, работами руководил специальный штаб.  

При этом 24.kg со ссылкой на сотрудников министерства сообщило, что погибли два человека

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