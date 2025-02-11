В Курской области саперы МЧС обезвредили крылатую ракету

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Саперы МЧС России обезвредили в одном из районов Курской области крылатую ракету SCALP французского производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства в телеграм-канале.

Как рассказал командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пчела, с помощью беспилотника специалисты исследовали местность и убедились, что в окружении нет людей. Затем они обезвредили ракету и накладным зарядом на месте уничтожили боевые части.

В команде сводного отряда разминирования МЧС России был и специалист-медик. Он выезжает на разминирование вместе с саперами. При себе у него имеются необходимые средства для оказания первой медицинской помощи, добавили в пресс-службе.

Все мероприятия проводились в рамках действующего правового режима КТО.

По данным МЧС России, всего с августа 2024 года саперы совершили почти 300 выездов, уничтожив порядка 2000 взрывоопасных предметов.

Ракета SCALP-EG — это французская версия британской ракеты Storm Shadow. Ракета разработана в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: SCALP для Франции и Storm Shadow для британцев. Она имеет скорость более 1000 км/ч (0,80 Маха) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км.

В ноябре 2024 года французская газета Le Monde со ссылкой на источники сообщала, что Франция располагает ограниченным количеством ракет большой дальности SCALP, которые она планировала поставить Украине после одобрения бывшим президентом США Джо Байденом нанесения ударов вглубь России. Издание отмечало, что Париж отправил Киеву десять ракет SCALP и планировал поставить еще 30 единиц.

Москва неоднократно критиковала поставки зарубежных вооружений Украине. В Кремле утверждали, что военная помощь Киеву не изменит ход и цели спецоперации, но увеличит ее издержки.