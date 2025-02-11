В Дагестане главврач больницы уволился после скандала с интимным видео

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Главный врач Чародинской центральной районной больницы в дагестанском селе Цуриб решил уволиться после того, как в социальных сетях появился ролик интимного характера с его участием. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба минздрава Дагестана.

«Главный врач ГБУ РД «Чародинская центральная районная больница» освобожден от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Минздрав не назвал его имя. Согласно данным, опубликованным на сайте Чародинской центральной районной больницы, главным врачом является Курман Рамазанов, 1957 года рождения. Он занимал эту должность с 2008 года.

Скандал с врачом разгорелся из-за публикации видео с сексом между ним и его коллегой. После совещания, которое проходило в формате видеоконференции, участники забыли выключить видеокамеру, и на запись попали кадры, на которых врачу делают минет. Об инциденте ранее сообщил телеграм-канал Baza.

При этом женщина, которая попала на видео с главным врачом больницы, по-прежнему работает медсестрой, сообщил телеграм-канал. Мужчина написал заявление об увольнении по собственному желанию накануне, 10 февраля. Бывший врач назвал причиной увольнения свой возраст.

РБК направил запрос в Чародинскую больницу Дагестана.