В Дагестане главврач больницы уволился после скандала с интимным видео
Главный врач Чародинской центральной районной больницы в дагестанском селе Цуриб решил уволиться после того, как в социальных сетях появился ролик интимного характера с его участием. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба минздрава Дагестана.
«Главный врач ГБУ РД «Чародинская центральная районная больница» освобожден от занимаемой должности», — говорится в сообщении.
Минздрав не назвал его имя. Согласно данным, опубликованным на сайте Чародинской центральной районной больницы, главным врачом является Курман Рамазанов, 1957 года рождения. Он занимал эту должность с 2008 года.
Скандал с врачом разгорелся из-за публикации видео с сексом между ним и его коллегой. После совещания, которое проходило в формате видеоконференции, участники забыли выключить видеокамеру, и на запись попали кадры, на которых врачу делают минет. Об инциденте ранее сообщил телеграм-канал Baza.
При этом женщина, которая попала на видео с главным врачом больницы, по-прежнему работает медсестрой, сообщил телеграм-канал. Мужчина написал заявление об увольнении по собственному желанию накануне, 10 февраля. Бывший врач назвал причиной увольнения свой возраст.
РБК направил запрос в Чародинскую больницу Дагестана.
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