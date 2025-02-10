В центре Лондона фермеры устроили протест на тракторах и танках

В центре Лондона на акцию протеста на тракторах приехали сотни британских фермеров, они выступают против планов правительства Великобритании ввести ставку 20% на наследство для ферм стоимостью более £1 млн, сообщает Independent.

Протестующие припарковали тракторы у Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента. Вереница транспортных средств тянется вдоль улицы Уайтхолл до Трафальгарской площади. Как пишет Independent, на митинге также были замечены четыре танка.

Фермеры увешали свои тракторы флагами Великобритании и транспарантами в поддержку британского сельского хозяйства. Протест организовало движение Save British Farming.

Video

Фермерские хозяйства в Британии ранее имели право на 100-процентную льготу по налогу на наследство на сельскохозяйственную и коммерческую недвижимость. Однако после прихода к власти в стране лейбористов бюджет был пересмотрен, и осенью 2024 года правительство представило проект, предусматривающий отмену этой льготы.

В частности, власти хотят обязать с апреля 2026 года хозяйства, стоимость которых превышает £1 млн (около 120 млн руб.), платить налог в размере 20% при переходе фермы наследникам после смерти владельца. По данным британского казначейства, в 2021-2022 годах стоимость около 27% ферм в стране превышала этот порог.

Митинг состоялся на фоне обсуждения в парламенте электронной петиции, призывающей сохранить действующие льготы. Петиция собрала более 148 тыс. подписей.