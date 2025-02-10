Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку радиаторов

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С осени 2025 года в России могут ввести обязательную маркировку отопительных приборов, инициативу вынес на рассмотрение Минпромторг. Постановление размещено на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Соответствующее требование хотят распространить на радиаторы центрального отопления и их секций, а также отопительные конвекторы.

«Участники оборота отдельных видов отопительных приборов <...> [подают] заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная ‎с 1 сентября 2025 г.», — говорится в постановлении.

Кроме этого, с 1 ноября 2025 года необходимо будет нанести маркировку и предоставить сведения об этом в информационную систему мониторинга.

В декабре 2023 года в России начался годовой эксперимент по маркировке радиоэлектроники. Он закончится 28 февраля 2025 года. Его ввел Минпромторг для предотвращения использования контрафакта. Продукцию на протяжении года отслеживали через систему маркировки «Честный знак».

В перечень подлежащей маркировке продукции вошли розетки, соединители и контактные элементы для проводов и кабелей, лампы, приборы освещения или визуальной сигнализации, фонари, прожекторы и другое.

«Честный знак» — это национальная система цифровой маркировки товаров. Она призвана защищать потребителей от подделок. Он представляет собой небольшой QR-код и уникальный цифровой код — DataMatrix, несущий в себе информацию о конкретном продукте.