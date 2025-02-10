Кировский губернатор предложил ввести бесплатный проезд для беременных

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Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил ввести в регионе меру по поддержке беременных женщин, которая позволит им бесплатно ездить на городских автобусах. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании, сообщает пресс-служба правительства области.

По словам Соколова, повышение рождаемости и поддержка семей с детьми являются приоритетными задачами для Кировской области.

«Мы должны сохранить все существующие меры поддержки семей. Особенно это касается мер, направленных на повышение рождаемости», — отметил глава региона. Он также призвал сохранить ежемесячные пособия родивших первенца женщин. Их размер составляет 38 203 руб. Кроме того, женщинам, родившим в возрасте до 24 лет после 1 января 2025 года, губернатор поручил увеличить эту ежемесячную выплату до 45 794 руб.

По словам Александра Соколова, такие выплаты в 2024–2025 годах получат 4,5 тыс. женщин, из них повышенную — 1100 женщин.

Также актуальным остается вопрос обеспечения семей с детьми собственным жильем. Губернатор поручил продолжить оказывать помощь таким семьям в приобретении собственной недвижимости. В 2025 году жилищные условия в Кировской области улучшат не менее 84 семей, сообщил Соколов.



В 2025 году в Кировской области отменили критерий нуждаемости для многодетных семей. Теперь право на меры поддержки есть у всех жителей региона, воспитывающих троих и более детей.