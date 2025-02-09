На Шри-Ланке пропал свет из-за падения обезьяны на линию электропередачи
На Шри-Ланке произошли отключения электроэнергии из-за проникновения обезьяны на крупнейшую в стране электрическую подстанцию в городе Панадура, заявил министр энергетики Кумара Джаякоди. Его слова приводит JVP News.
«Обезьяна вошла в контакт с нашим сетевым трансформатором, что привело к дисбалансу в системе», — сказал он.
В Минэнерго назвали причиной блэкаута «чрезвычайную ситуацию» на подстанции из-за падения обезьяны на линии электропередачи. В ведомстве принесли извинения жителям острова за доставленные неудобства и рассказали о мерах «для немедленного восстановления энергоснабжения».
Daily Mirror со ссылкой на источники в Минэнерго пишет, что обезьяна была не одна. По данным издания, отключение было спровоцировано проникновением и дракой на электростанции нескольких животных.
Внезапное отключение электроэнергии с 11:30 по местному времени (9:00 мск) по всему острову также привело к перебоям в подаче воды. К вечеру Минэнерго отчиталось о полном восстановлении подачи электричества на Шри-Ланке.
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