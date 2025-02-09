 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Шри-Ланке пропал свет из-за падения обезьяны на линию электропередачи

Фото: Barney Wilczak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Barney Wilczak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

На Шри-Ланке произошли отключения электроэнергии из-за проникновения обезьяны на крупнейшую в стране электрическую подстанцию в городе Панадура, заявил министр энергетики Кумара Джаякоди. Его слова приводит JVP News.

«Обезьяна вошла в контакт с нашим сетевым трансформатором, что привело к дисбалансу в системе», — сказал он.

В Минэнерго назвали причиной блэкаута «чрезвычайную ситуацию» на подстанции из-за падения обезьяны на линии электропередачи. В ведомстве принесли извинения жителям острова за доставленные неудобства и рассказали о мерах «для немедленного восстановления энергоснабжения».

Daily Mirror со ссылкой на источники в Минэнерго пишет, что обезьяна была не одна. По данным издания, отключение было спровоцировано проникновением и дракой на электростанции нескольких животных.

На Кубе вновь произошел полный блэкаут
Политика

Внезапное отключение электроэнергии с 11:30 по местному времени (9:00 мск) по всему острову также привело к перебоям в подаче воды. К вечеру Минэнерго отчиталось о полном восстановлении подачи электричества на Шри-Ланке.

Читайте РБК в Telegram.

WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 сетей фастфуда в России по количеству точек. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Генетики назвали самые выносливые народы России

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Шри-Ланка обезьяна энергоснабжение свет подстанция
Материалы по теме
На Кубе вновь произошел полный блэкаут
Политика
Дальневосточная сетевая компания назвала причину блэкаута в Приморье
Общество
Кличко рассказал о работе киевского метро в случае блэкаута
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Маск обвинил школы Калифорнии в навязывании детям идей коммунизмаПолитика, 21:09
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:00
Мирра Андреева стартовала с волевой победы на престижном турнире в ДохеСпорт, 20:56
На Шри-Ланке пропал свет из-за падения обезьяны на линию электропередачиОбщество, 20:49
Умер научрук Института США и Канады РАН, американист Сергей РоговОбщество, 20:47
Российская теннисистка выиграла турнир в РумынииСпорт, 20:37
Володин заявил о приоритете обсуждения допиндексации пенсий военнымОбщество, 20:36
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Уолтц сообщил о планах Трампа возложить на Европу гарантии для УкраиныПолитика, 20:29
«Ливерпуль» сенсационно вылетел из Кубка Англии от аутсайдера второй лигиСпорт, 20:22
Алькарас выиграл первый трофей в сезоне на турнире в РоттердамеСпорт, 20:01
Советник Трампа уклонился от ответа на вопрос о разговоре с ПутинымПолитика, 20:01
Чем запомнился Олег Стриженов19:44
Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над середняком чемпионата КитаяСпорт, 19:43
Умер народный артист СССР Олег СтриженовОбщество, 19:39