The Telegraph узнал о шоке министра обороны Британии из-за «трат на чушь»

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Британский министр обороны Джон Хили был шокирован, узнав, что на спонсирование гоночной команды McLaren было потрачено £5 млн (около ₽600 млн) бюджетных средств, пишет The Telegraph со ссылкой на источник в ведомстве.

Средства потратили на размещение эмблемы Минобороны на брызговиках электромобиля для ралли.

«Джон Хили потерял дар речи, когда узнал, что министры-консерваторы потратили миллионы фунтов стерлингов от налогоплательщиков на эту чушь», — сказал собеседник издания.

В соответствии с договором сотрудники ведомства должны были получить бесплатные билеты на ралли, проводящееся в районах, которым угрожает изменение климата. Кроме того, Минобороны рассчитывало, что гоночная команда поделится опытом, а сотрудничество позволит найти новые решения для различных оборонных проектов.

Хили расторг контракт, министр не увидел преимуществ в таком партнерстве. За счет досрочного расторжения военные теперь надеются вернуть до £2 млн (около ₽242 млн).

Это первый конкретный результат анализа государственных расходов, который канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз приказала провести в целях экономии бюджета, отмечает издание. Канцлер поручила всем департаментам пересмотреть свои бюджеты и выявить примеры расточительных расходов, от которых можно отказаться.