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Умер актер из «Тихого Дона» и «Морских дьяволов» Владимир Подоляк

Владимир Подоляк
Владимир Подоляк (Фото: dram-teatr.ru)

Актер Владимир Подоляк умер в возрасте 69 лет, сообщила пресс-служба Краснодарского театра драмы, в котором он служил почти 35 лет. Министерство культуры Краснодарского края выразило соболезнования родным и близким актера.

«Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по-настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прощание с актером состоится 9 февраля в 13:00 в фойе Краснодарского академического театра драмы.

В театре Подоляк сыграл более 50 ролей, среди самых известных — Иван Бездомный и Левий Матвей в «Евангелии от Воланда», Рогожин в «Идиоте», Баев в «Беге», Дон Карлос в «Последней ночи Дон Жуана», Вождь Бромден в «Полете над гнездом кукушки» и многие другие.

В последних постановках театра Подоляк исполнил роли в спектаклях «Поминальная молитва» (Степан), «Записки из Мертвого дома», «16 мм: обратимая» (Антон Палыч) и «12 стульев» (Сторож). Артист также принимал участие в театральных лабораториях, в том числе в проекте, посвященном юбилею писателя Андрея Платонова.

В сериале «Тихий Дон» Подоляк сыграл мельника Громова, а в «Морских дьяволах» — персонажа Сохненко.

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смерть актер "Тихий Дон" Краснодар
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