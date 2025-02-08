Умер актер из «Тихого Дона» и «Морских дьяволов» Владимир Подоляк
Актер Владимир Подоляк умер в возрасте 69 лет, сообщила пресс-служба Краснодарского театра драмы, в котором он служил почти 35 лет. Министерство культуры Краснодарского края выразило соболезнования родным и близким актера.
«Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по-настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Прощание с актером состоится 9 февраля в 13:00 в фойе Краснодарского академического театра драмы.
В театре Подоляк сыграл более 50 ролей, среди самых известных — Иван Бездомный и Левий Матвей в «Евангелии от Воланда», Рогожин в «Идиоте», Баев в «Беге», Дон Карлос в «Последней ночи Дон Жуана», Вождь Бромден в «Полете над гнездом кукушки» и многие другие.
В последних постановках театра Подоляк исполнил роли в спектаклях «Поминальная молитва» (Степан), «Записки из Мертвого дома», «16 мм: обратимая» (Антон Палыч) и «12 стульев» (Сторож). Артист также принимал участие в театральных лабораториях, в том числе в проекте, посвященном юбилею писателя Андрея Платонова.
В сериале «Тихий Дон» Подоляк сыграл мельника Громова, а в «Морских дьяволах» — персонажа Сохненко.
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