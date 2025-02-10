Ефимов: почти 3 млн кв. м недвижимости по программе КРТ построят на юге столицы

Ефимов заявил о планах возвести 3 млн кв. м в ЮАО в рамках редевелопмента

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

В 2024 году правообладатели недвижимости и операторы КРТ приступили к реализации восьми проектов редевелопмента на юге столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет об участках, расположенных в районах Бирюлево Восточное, Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники и Царицыно, и о территориях бывших промзон «Котляково», «Коломенское» и «Павелецкая», общая площадь которых превышает 90 га.

По оценке вице-мэра, в результате строительства жилых домов и объектов общественно-делового назначения, в том числе социальных, будет создано 50,6 тыс. рабочих мест.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках редевелопмента на юге столицы построят 1,5 млн кв. м жилья, а также создадут необходимую инфраструктуру для сбалансированного развития жилых кварталов. «На участках появятся школы и детские сады для 4,8 тыс. учеников и воспитанников, а также колледж. Кроме того, здесь построят два физкультурно-оздоровительных комплекса и гостиницу, — уточнил чиновник. — Общая площадь объектов общественно-делового назначения превысит 1,5 млн кв. м».

Кроме того, по данным Максима Гамана, все участки по программе комплексного развития территорий (КРТ) озеленят, благоустроят, на придомовой территории организуют детские площадки и места для спорта на открытом воздухе, деловые пространства обеспечат новыми пешеходными бульварами и тротуарами. В частности, по инициативе правообладателей на участке в Даниловском районе возведут общественно-деловое пространство площадью свыше 444,2 тыс. кв. м, где будут предусмотрены культурно-развлекательные и спортивные центры, а также магазины, кафе, рестораны, отделения банков и другие объекты. Кроме того, девелопер проведет реконструкцию дисконт-центра площадью свыше 76,6 тыс. кв. м и сохранит часть текущей застройки.

Столичная программа КРТ подразумевает создание на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий современных кварталов с недвижимостью разного назначения и всей необходимой инфраструктурой. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее отмечал, что за прошедший год число проектов КРТ в столице выросло в 1,6 раза.