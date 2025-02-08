Ефимов рассказал о старте реализации 5 проектов КРТ на юго-востоке Москвы

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

В 2024 году четыре инвестора и оператор КРТ приступили к реализации пяти проектов редевелопмента на юго-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на участках общей площадью 102 га, расположенных в районах Некрасовка, Нижегородский, Печатники и Рязанский, запланировано строительство 2,6 млн кв. м недвижимости. В результате на местах неэффективно используемых участков в срок от пяти до 17 лет появятся современные жилые и деловые кварталы со спортивными, образовательными, коммунальными, промышленными и другими объектами. «В итоге в округе создадут 17,2 тыс. рабочих мест», — подчеркнул вице-мэр.

По информации главы департамента городского имущества Максима Гамана, в общей сложности по проектам на юго-востоке столицы построят 1,8 млн кв. м жилья, а также общественно-деловые и производственные объекты общей площадью более 818 тыс. «квадратов», а территорию вокруг этих объектов благоустроят и озеленят. «Здесь появятся шесть образовательных комплексов, состоящих из школ и детских садов, которые смогут посещать около 6 тыс. учащихся и воспитанников, — уточнил чиновник. — Также на участках возведут три физкультурно-оздоровительных комплекса, логистический центр и гостиницу. Деловую инфраструктуру районов дополнят современные офисы, банки, кафе, рестораны и магазины».

Как отметил заммэра Ефимов, всего в 2024 году в столице в стадию активной реализации перешли 52 проекта комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 555 га, при этом почти пятая часть из них (102 га) приходится на Юго-Восточный административный округ. А одним из самых масштабных проектов КРТ является редевелопмент части бывшей промзоны «Южный порт», в результате реализации которого возведут более 1,4 млн кв. м различной недвижимости.

Столичная программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные кварталы с застройкой самого разного назначения. На данный момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 таких проекта, общая площадь реорганизуемых участков достигает 42 кв. км.