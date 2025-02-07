В январе Airbus сократил поставки новых самолетов

Фото: Martin Rose / Getty Images

Европейский авиаконцерн Airbus SE сократил до 25 поставки самолетов в январе со сравнению с первым месяцем прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

За первый месяц 2024 года компания поставила 30 самолетов.

В компании отметили, что получили в прошедшем месяце 55 заказов на новые лайнеры, включая воздушные судна семейства A320neo, A330neo и A350, а также грузовые самолеты A350F.

В ноябре 2024 года «Коммерсантъ» сообщил, что российские авиакомпании приостановили полеты на 34 из 66 самолетов Airbus A320neo и А321neo.

Вскоре министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что у самолетов Airbus были обнаружены проблемы с двигателями. Он отметил, что Москва узнала о проблемах с двигателями Airbus A320neo и А321neo, когда от них начали отказываться заказчики, с такой проблемой столкнулись не только российские, но и зарубежные авиакомпании.