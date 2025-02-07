Сына советника Куйвашева комиссовали домой с Украины из-за потери глаза
Руслан Билалов, старший сын советника губернатора Свердловской области Сайгида Билалова, вернулся домой через 2,5 года участия в военной операции на Украине. Об этом Сайгид Билалов сообщил на своей странице «ВКонтакте». По его словам, сына комиссовали домой из-за потери глаза.
«Сегодня, 6 февраля, я встречал старшего сына Руслана (Евгения), который после двух с половиной лет участия в зоне военной спецоперации вернулся домой. Комиссовали. <...> На этот раз врачи не смогли до конца его поставить на ноги. Руслан полностью потерял глаз... Есть и другие серьезные проблемы со здоровьем», — написал советник губернатора.
По его словам, его старший сын отправился в зону боевых действий в сентябре 2022 года, где служил снайпером-разведчиком. Он был ранен и контужен. Награжден знаком отличия ордена Святого Георгия Георгиевскому Кресту IV степени, медалями «За храбрость» II степени и «За отвагу».
Билалов стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в июне 2023 года.
У Сайгида Билалова двое сыновей. Помимо Руслана он воспитывает младшего сына — Шамиля. В июне 2024 года он отправился в ряды российской армии для прохождения срочной службы.
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